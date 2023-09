In Overbetuwe werd 13 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

Kamerver­huur via Hospi Housing loopt goed in en rond Nijmegen: ‘Dit is een sociale stad’

Heb je een kamer over? Verhuur hem tijdelijk aan een student. Dat is de boodschap van platform Hospi Housing. In Nijmegen loopt het project verrassend goed: binnen een half jaar zijn er al zo’n vijftig plaatsen. ,,Je merkt dat dit een sociale stad is”, aldus woordvoerder Daan Donkers.