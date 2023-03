Italianen willen zelfs van de ouders van Arvid de Kleijn een handtekening

Daags na de eerste Nederlandse zege ooit in de semiklassieker die in 1876 (!) het levenslicht zag, klinkt het ongeloof nog door in de stem van De Kleijn (28).

,,Wat een aandacht; huldiging, interviews en daarna stond er nog een enorme mensenmassa te wachten bij de ploegbus. Het was chaos”, vertelt De Kleijn, die in dit prille wielerseizoen als sprintkopman naar het nieuwe Tudor Pro Cycling Team van ex-toprenner Fabian Cancellara is gehaald. ,,Vooraf was ik er helemaal niet mee bezig hoe groot deze wedstrijd is. Nou, daarna wel.”