Jonge Kracht verslaat Angeren, SDOO heel dicht bij handhaving in vierde klasse, Excelsior verspeelt titelkansen

Update Voetbal BetuweHUISSEN/HETEREN - Jonge Kracht heeft zaterdagavond in de derde klasse C (zondagvoetbal) de derby tegen SV Angeren gewonnen: 2-1. SDOO boekte eerder op de zaterdag in de vierde klasse B een even knappe als belangrijke overwinning op FC Lienden: 1-0. Dankzij de zege is de ploeg uit Heteren nu heel dicht bij handhaving.