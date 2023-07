Knappe koppen Overbetuwe goed voor meer dan dertig uitvindingen in vijf jaar tijd

Patiënt CWZ kan straks even buiten liggen, in het groen tussen de fluitende vogels

Even naar buiten, in het groen, tussen de fluitende vogels. Voor patiënten heeft dat een positief effect op hun herstel, stelt het Nijmeegse ziekenhuis CWZ. Daarom wil het ziekenhuis een paviljoen in de tuin bouwen.