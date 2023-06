Lekker weer in Overbetuwe vandaag

Politie komt af op onwelwor­ding en vindt materiaal voor drugspro­duc­tie: mannen (52 en 70) aangehou­den

In een woning in Ewijk heeft de politie dinsdag twee mannen aangehouden. De politie kwam op de woning af na een melding dat één van de mannen onwel was geworden. Ter plaatse werden grondstoffen en voorwerpen gevonden waarmee harddrugs geproduceerd kunnen worden.