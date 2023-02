Lichtspektakel in Driel tijdens verlichte optocht van CV De Toorenuulen en De Meelhoppers

Topscorers Betuwe Shalisa Leming mag weer eens de wei in en scoort er meteen vier

HUISSEN - Ze had weer eens een competitiewedstrijd met RKHVV, Shalisa Leming, koploopster in het Betuwse topscorersklassement. En liet er tegen VIOS Beltrum (11-0) geen gras over groeien: vier treffers erbij.