Liever dakloos dan spoorloos; het pijnlijke gemis van een treinstation op het Julianaplein in Gendt

Man valt voorbijgan­gers aan in Nijmeegs winkelcen­trum, nu krijgt hij gedwongen zorg

De verwarde man die woensdag voorbijgangers aanviel in winkelcentrum Hatert in Nijmegen wordt gedwongen opgenomen in een instelling voor forensische psychiatrische zorg. Dat heeft de rechter bepaald. Kairos, onderdeel van de Pompe-stichting, was al bezig met het regelen van deze zorgmachtiging voordat de man woensdag werd aangehouden.