Lintje voor dertien Overbetuwenaren: ‘Vrijwilligers van groot belang voor onze gemeenschappen’

Grootste Betuwse zonnepark, tussen rails en asfalt, levert met 37.736 panelen stroom voor 5000 huizen

Het grootste zonnepark van de Betuwe levert sinds deze week stroom: zonnepark Hemmen is in bedrijf. Al is het een kwestie van maanden voordat het langgerekte zonnepark langs de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen opgeleverd wordt en de titel overneemt.