Maarten van der Weijden maakt van Elfstedentocht een triatlon voor het goede doel

Dode die in woning Elst werd gevonden is 57-jarige Willem: 'Ik heb de buurman nooit gezien'

Het stoffelijk overschot dat voor Pinksteren in een woning in Elst is gevonden, blijkt van de 57-jarige bewoner Willem. Zijn vriendin deed voorkomen alsof hij vermist was, maar vermoedelijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf.