Man zwaargewond bij ongeluk op A15 bij Valburg: auto in lichterlaaie na botsing op truck

UPDATE | MET VIDEOAutomobilisten moeten woensdagochtend rekening houden met een flinke vertraging op de A15 in de richting van Tiel en Rotterdam: vanwege een zwaar ongeluk is de snelweg bij knooppunt Valburg uren afgesloten geweest. Rond negenen is de weg weer vrij gegeven.