Minder woningen gebouwd in Overbetuwe

Kappen en Draaien Brander­horst toezingen is sneu, verdient Cillessen niet • Van spektakel­ploeg De Graafschap kan Polder­vaart veel leren

Bij Vitesse lijken alle zorgen even vergeten dankzij de ruime overwinning in de derby, is dat terecht? NEC moet nu alle zeilen bijzetten om de playoffs te halen, gaat dat nog lukken? Ook bij De Graafschap moeten ze nog flink aan de bak als ze willen promoveren, of is dat nu echt onhaalbaar geworden? Op deze vragen gaan we vandaag antwoord proberen te geven.