Nieuwbouw appartementencomplex in Heteren dit jaar van start: ‘Het heeft nogal mogen duren’

Kritiek of niet, Nijmegen koopt nu ook stikstof­rech­ten van boer uit Malden: ‘Het is volgens de regels’

Het is omstreden en leidde recent tot ophef: het uitkopen van boeren in buurgemeenten. Toch ziet Nijmegen geen reden ermee te stoppen. Om snel te kunnen bouwen in het nieuwe woongebied Winkelsteeg, heeft de gemeente de stikstofrechten van een Maldense melkveehouder gekocht.