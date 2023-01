Onbegrip over feit dat 19-jarige die 25.000 volt door lijf kreeg op Betuweroute vrijuit gaat: ‘Watjescultuur ten top’

Hoe een bordspelle­tje ouderen moet helpen om over hun woonwensen na te denken. ‘Maar er moet ook worden gebouwd’

OOSTERHOUT - ,,Plat met een 18-jarige”, zegt een hoogbejaarde Oosterhouter. Niet per se het gewenste antwoord op de vraag: ‘Wat zou je tijdens je leven nog willen doen.’ Een vraag uit het bordspel Hop on, Hop of, dat is ontworpen om 55-plussers over hun woonwensen na te laten denken.

