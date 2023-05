Over Betuwe College klaar voor eerste ‘serieuze examens’ na corona; ‘We zijn goed voorbereid’

EindexamensDonderdag 11 mei is de dag dat de leerlingen in de hoogste klassen van vmbo, havo en vwo de eerste opgaven maken van het centrale eindexamen. Cadeautjes, zoals in coronatijd, worden niet meer uitgedeeld. Fouten wegpoetsen kan niet meer. Maar op het Over Betuwe College leidt dat niet tot onrust. ,,We zijn goed voorbereid.”