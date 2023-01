Overbetuwe houdt vast aan sluiting crisisnoodopvang

ELST - Echt van harte ging het niet, maar de gemeenteraad in Overbetuwe houdt vast aan de sluiting van de crisisnoodopvang in Elst, eind februari.

In de opvang aan de Industrieweg in Elst worden 120 asielzoekers opgevangen. Het gaat om mensen voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plaats is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan de druk niet aan en heeft de veiligheidsregio's in het land gevraagd mensen tijdelijk op te vangen.

In het gebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) gaat het om 450 plaatsen, waarvan Overbetuwe er 120 voor haar rekening heeft genomen. De gemeenteraad stemde dinsdag in met het voorstel om de opvang met één maand te verlengen. De VGGM had om verlenging met drie maanden gevraagd.

Maximaal één maand

Daar wil Overbetuwe niet aan meewerken. Vooral omdat het om crisisnoodopvang gaat. ,,Een moeilijk dilemma, maar de leefomstandigheden in de crisisnoodopvang zijn zwaar. Het is niet voor niets een tijdelijke voorziening. Daarom verlengen we met één maand, daarna moeten die mensen in een echte opvang worden ondergebracht onder menselijkere en betere omstandigheden dan slapen in een container en naar de wc in een dixie”, zei burgemeester Patricia Hoytink-Roubos.

Extra Oekraïners

De gemeenteraad stemde daar mee in, maar BOB, GroenLinks, D66, ChristenUnie en GBO zeiden wel met die beslissing te hebben geworsteld. Zo was er veel medeleven met de aan de Industrieweg opgevangen vluchtelingen, van wie sommigen al jaren in Nederland zijn. Maar ook voor deze partijen gaf het feit dat vluchtelingen echte kwalitatieve opvang verdienen, en geen tijdelijke crisisnoodopvang zoals in Elst, de doorslag. Ook het feit dat Overbetuwe de zo vrijkomende (ambtelijke) capaciteit kan inzetten voor het opvangen van zestig extra vluchtelingen uit Oekraïne speelde daarbij een rol.

Concreet wil dat zeggen dat de opvang eind februari sluit. Onduidelijk is nog of het COA de mensen overbrengt naar een nieuw in te richten crisisnoodopvang elders in het VGGM-gebied of naar een permanente opvanglocatie.