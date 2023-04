Overbetuwe zet in op steenbreek, regentonnen en boomspiegels

8 vragen over stikstofrechten Veel kapers op de kust als het gaat om stikstof­ruim­te; ‘Stikstof reserveren voor eigen bouwpro­ject mag niet zo maar’

Stel dat boer X, ergens in Overbetuwe, zijn bedrijf wil beëindigen en er elders in die gemeente woningbouw is gepland. Dan gebruik je de vrijvallende stikstofrechten van X daar toch voor? Niet dus. In ‘stikstofland’ zijn de regels niet zo dat je één plus één even simpel tot twee optelt. Hoe zit dat eigenlijk? Zes vragen over stikstof.