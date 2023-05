Overwegend bewolkte dag in Overbetuwe

Grootste Hornbach van het land is bijna klaar • Daniëlle jaagt dromen achterna op haar ‘gebakfiets’

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: de grootste Hornbach van het land staat bij Nijmegen en is bijna klaar en Daniëlle ziet steeds minder, maar nu jaagt ze met haar eigen gebakfiets haar droom achterna.