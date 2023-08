Politie vindt lichaam van vrouw in de Waal, maar wie is zij?

Bouw fietsvia­duct over A325 komt maar niet van de grond en nu trekt provincie Gelderland de subsidie in

Er lijkt een streep te gaan door het vijf jaar oude plan om een nieuw fietsviaduct aan te leggen over de A325 tussen de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. De deadline is overschreden, de provincie Gelderland trekt de subsidie in.