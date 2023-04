Randwijk voor de Randwijkers: gemeenteraad wil dorpsbewoners voorrang geven bij nieuwbouw

Arnhemmer opgepakt voor mogelijk internatio­na­le drugshan­del; politie doorzoekt twee panden

De politie heeft dinsdagochtend vroeg een 37-jarige man uit Arnhem gearresteerd. Hij wordt verdacht van de handel in drugs, niet alleen in Nederland, maar ook over de grens. In verband met het onderzoek is op twee plekken in de stad huiszoeking gedaan.