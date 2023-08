Woningbouw op de Dreijen loopt nieuwe vertraging op; omwonenden naar Raad van State

Opnieuw hebben de bouwplannen op universiteitsterrein de Dreijen in Wageningen vertraging opgelopen. In een nieuwsbrief aan belangstellenden voor een woning in het eerste deel van de plannen, verklaart het team van De Drie van Dreijen dat beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.