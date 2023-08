MET VIDEO Genieten van de laatste vakantie­week in speeldor­pen: ‘Lachende gezichten maken het de moeite waard’

Waar in Angeren aan ouders wordt gevraagd weg te blijven van het kinderdorp zijn ze in Heteren juist meer dan welkom. Maar dat is dan ook het enige verschil. In beide dorpen hebben de kinderen het in hun laatste vakantieweek vooral naar hun zin. Ook als ze hun dichte schoenen verplicht aan moeten.