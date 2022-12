Tijdelijke vluchtelingenopvang in Elst blijft langer open, maar niet de gevraagde drie maanden

Niet geschikt voor langdurig verblijf

Dat ziet Overbetuwe dus niet zitten: ,,De instroom is nog altijd hoog. Dat zorgt er samen met de beperkte opvangcapaciteit in Nederland voor dat er een verzoek bij ons is neergelegd door de Veiligheidsregio. Door een maand extra crisisnoodopvang te bieden, leveren we in onze regio opnieuw een belangrijke bijdrage in het afvangen van de druk die op het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt. Maar de crisisnoodopvanglocatie zoals in Elst is geen locatie die geschikt is voor langdurig verblijf en bedoeld voor de korte termijn. Daarom stellen we voor om met één maand te verlengen.”