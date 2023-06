Twee Overbetuwse wijken gaan van het gas af (en nog meer wat jij gaat merken van de duurzaamheidsplannen van de gemeente)

1: De energietransitie, dat gaat toch over van het gas af gaan?

Ja, en daarmee is meteen de meest ingrijpende maatregel genoemd, want de overheid komt met dit plan achter de voordeur. In 2050 moet iedereen in de keuken en bij het verwarmen van het huis van het gas af zijn. Een operatie waar al mee is begonnen. Zo worden nieuwbouwwoningen al gasloos opgeleverd, maar de grootste uitdaging ligt in het afkoppelen van bestaande woningen. Daar wil Overbetuwe nog dit jaar mee aan de slag.