Uit nood geboren Kerstlichtjesroute Heteren blijft maar groeien, en nu mag elkaar ontmoeten wél

Donker, ‘sociaal onveilig hol’ in hart van Elst is niet meer. Nu moeten alleen de bomen nog even weg

ELST - Als in de Dorpsstraat in Elst de straatverlichting aan gaat, baadt sinds afgelopen maandag ook de katholieke kerk in het licht. Ledlicht welteverstaan, want in deze tijden van energiecrisis is er gekozen voor energiezuinige verlichting.

16 december