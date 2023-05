Vandaag bewolkt weer in Overbetuwe

Voetbal Nijmegen DIO’30 blijft tweedeklas­ser na ruime zege, Quick 1888 gaat de nacompeti­tie in

Leones verloor in de eerste klasse D zonder de vorige week opgestapte trainer André Cornelissen de laatste competitiewedstrijd in de eerste klasse thuis met 1-5 van De Bataven. Voor de voetballers uit Beneden-Leeuwen was het een slechte generale voor de nacompetitie om klassenbehoud.