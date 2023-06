Vandaag kans op bewolkte dag in Overbetuwe

Column Remco Kock Huissen belache­lijk maken als hobby: ‘Vergeet je vertaalcom­pu­ter niet!’

In de brugklas van het Lorentz College zat ik achter twee jongens uit Huissen. Als ik dan vertelde welke knappe vrouwen ik op de zenders TMF en MTV had gezien, zei ik: ,,O ja, de tv moet bij jullie nog uitgevonden worden, sorry. Het is zo’n kastje, waarop je... Oh, jullie hebben een tv? Zeker alleen met Nederland 1,2 en 3 dan...”