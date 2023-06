Vandaag kans op bewolkte dag in Overbetuwe

Opgepast: zwemmers­jeuk en blauwalg in populaire zwemplas­sen

Bij veel populaire zwemplassen in Gelderland is het oppassen geblazen met zwemmen. Onder meer bij Slijk-Ewijk en de Rijkerswoerdse plassen is de parasiet aangetroffen die zorgt voor zwemmersjeuk. Daarnaast is in sommige plassen blauwalg aangetroffen.