Vluchtelingen uit Oekraïne naar Lingehotel Elst; eerste groep komt halverwege augustus

Juf Ellen neemt afscheid van Heteren: ‘Vroeger een behoudend dorp, ze moesten even aan mij wennen’

Juf Ellen Milder trekt volgende week voor het laatst de deur van basisschool Tuin 17 achter haar dicht, want ze gaat met pensioen. Een afscheid van Heteren. ,,Dat was vroeger een behoudend dorp, ze moesten best even aan mij wennen.”