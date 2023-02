Vooral kruising Regenboog-Dauw is knelpunt voor schooljeugd. ‘Drie spannende momenten achter elkaar’

Fiets­straat moet veiligheid voor leerlingen in Elst vergroten, maar niet iedereen is blij

De fietser krijgt ruim baan in de Dauw in Elst. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe heeft besloten de straat die deels in een tunnel ligt in te richten als fietsstraat. Op die manier moet de fietsroute voor circa 250 basisschoolleerlingen veiliger worden. Maar de oppositie en andere betrokkenen voelen zich buitenspel gezet. ,,Wij zijn wel gehoord maar er is niet geluisterd”, aldus Willem van Middendorp van de Fietsersbond.

