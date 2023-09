Waarom de deuren wat vaker opengaan op de Heerlijkheid Loenen

Wijnand (75) slaapt tussen zijn boeken: ‘Er wordt veel rekening gehouden met de zielige kinderziel’

Wijnand Steemers slaapt tussen boeken. Om zijn hele bed heen staan volle boekenkasten. Het is een knusse kamer, die doorloopt in zijn antiquariaat. ,,Ik heb, in tijd gerekend, de helft van mijn leven gelezen”, zegt de 75-jarige Steemers. De dichter, schilder, filosoof en eigenaar van het antiquariaat is niet zomaar in een hokje te plaatsen.