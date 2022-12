Waterpunten voor bluswater zijn er inmiddels, maar nog niet alle chalets op Park Tergouw zijn brandveilig

Gespeciali­seer­de vapeshops in de problemen door nieuwe wet: ‘De gevolgen zijn desastreus’

Gespecialiseerde vapeshops vrezen voor hun voortbestaan. De overheid verbiedt in 2023 de e-sigaretten met smaakjes waardoor er voorlopig weinig tot niets over blijft om te verkopen. ,,De gevolgen zijn desastreus, waarschijnlijk kan geen enkele winkel blijven bestaan”, zegt Hans Hertroijs (53) van E-liquidwinkel in Bladel.

