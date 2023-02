Wijnhandelaar Erik verruilt Arnhem voor Elst: ‘Hier voeren de landelijke ketens nog niet de boventoon’

De ketting van het Looveer is gerepa­reerd; pont tussen Huissen en Loo is weer in de vaart

LOO - Het Looveer is sinds zaterdagmiddag twaalf uur weer in de vaart. Maandagavond voer een vrachtschip de ketting kapot waarmee de pont over de Nederrijn tussen Huissen en Loo bevestigd was aan een anker op de rivierbodem. De ketting is inmiddels hersteld.

6 februari