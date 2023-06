‘Wordt Niels Laros de Femke Bol bij de mannen? Het zou kunnen’

ESA blijft in de running na penalty’s, onervaren keeper tankt vertrouwen

ESA heeft zaterdag vertrouwen getankt in een gewonnen strafschoppenserie tegen SC Rouveen. Komende zaterdag wacht in Rijkerswoerd de tweede ronde van de nacompetitie, met als inzet een plek in de eindstrijd om promotie naar de tweede klasse.