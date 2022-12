Zo werd in de Betuwe gestemd op de Top 2000: opvallend meer stemmen voor hit van Di-rect

overzichtELST - Ja, óók in de gemeenten in Betuwe en Rivierenland staat Queen met ‘Bohemian Rhapsody’ weer op de hoogste notering in de Top 2000 van NPO Radio 2. Maar wie goed kijkt naar het stemgedrag per gemeente , ziet een paar opvallende verschillen ten opzichte van de landelijke lijst...

In maar liefst vier gemeenten van het verspreidingsgebied van de editie Betuwe/Rivierenland van De Gelderlander staat namelijk Soldier On van de band Di-rect in de top 10.

Opvallend, want landelijk is de single uit 2020 pas te vinden op plek 19.

Marcel Veenendaal

In de gemeente Tiel staat dit lied zelfs op plek 6. Gevolgd door Buren (7), Overbetuwe (8) en Lingewaard (9). Misschien valt dit te verklaren doordat de leadzanger Marcel Veenendaal een bekend gezicht is in de regio: hij is geboren in Ede en woonde een tijd in Arnhem.

In Ede staat hij óók in de top 10 (8), in Arnhem dan weer niet.

Vader Abraham valt buiten de boot, ook in Overbetuwe

Het recente overlijden van Pierre Kartner, bekend als Vader Abraham, heeft in Overbetuwe niet gezorgd voor een topnotering van de zanger. Kartner, geboren in Elst en 8 november overleden, is zowel landelijk als in deze gemeente buiten de lijst gevallen.

Met zijn nummer ‘t Kleine café aan de haven stond hij tussen 1999 en 2012 wel onafgebroken in de Top 2000, maar hij zakte in de loop der jaren steeds verder terug van plek 564 (in 1999) naar 1879. Na afwezigheid in 2013 kwam hij nog een keertje terug (in 2014 op 1913), sindsdien nooit meer.

Een bijzondere uitschieter in Neder-Betuwe en Buren is de hoge notering van Radar Love van Golden Earring. Inwoners van onder meer Dodewaard en Opheusden houden blijkbaar buitengewoon veel van dit lied, want in Neder-Betuwe staat deze hit op plek 5. In Buren staat-ie op 9, terwijl het lied landelijk op plek 15 staat.

Deep Purple

Een andere rocker die regionaal goed scoort, is Child in Time van Deep Purple. In Tiel (7) en Culemborg (8) staat deze een stuk hoger dan in de ‘echte’ Top 2000 (16). De hoogste notering behaalde dit lied in 2000, 2001 en 2002, toen het op plek twee stond.

Wie in Gendt woont, of het gewoon leuk vindt om nóg een muzikale lijst samen te stellen en daarmee te pronken bij vrienden of familie tijdens de feestdagen, kan nog een paar dagen stemmen op de Gendtse Top 200. Die compilatie is vanaf 30 december om 15.00 uur te beluisteren in een speciaal daarvoor ingericht muziekcafé van horecazaak De Klok in het dorp.

Stemmen kan op deklokgendt.nl

