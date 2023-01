Zorgen over leegstand in het hart van Bemmel: nagenoeg geen lege winkelpanden in Huissen en Elst

‘Nog dit jaar vijf huiskamers’: Lingewaard wil eenzaam­heid en hulpvragen in iedere kern aanpakken

BEMMEL - Inwoners van de gemeente Lingewaard die met vragen rondlopen over bijvoorbeeld eenzaamheid of opvoeding, moeten daarvoor over een paar jaar in hun eigen woonplaats terechtkunnen. Vanaf 2025 moeten wijkcentra en dorpshuizen dé plek zijn waar je aanklopt voor hulp.

