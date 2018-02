1968: een magisch en onvergetelijk jaar

Dit is de eerste aflevering van een serie over bijzondere momenten in het kanteljaar 1968. Want vijftig jaar geleden stond de wereld op zijn kop, zo leek het. Voor de jongeren van toen heeft 1968 nog altijd een magische klank. Een onvergetelijk jaar van revolutie tegen de gevestigde orde. 1968: kanteljaar of gewoon nostalgie?

'Zat er in 1968 iets in het drinkwater? Wat is het toch met dat jaar?'' Het is een vraag die de historicus Alan Shane Dillingham steevast voorlegt als hij met de studenten van nu de gebeurtenissen van 1968 bespreekt. Die tijdlijn staat bol van chaos en revolutie. Van bloedig onderdrukte protesten, oorlogsgeweld. Een jaar lang lopen jongeren te hoop tegen rassenscheiding, economische ongelijkheid, tegen het juk van een oudere generatie die nauwelijks luistert, het altijd beter weet.

Bovendien sneuvelen er twee iconen waarop in het bijzonder jongeren zo hun hoop hebben gevestigd: Martin Luther King Jr. en Robert F. Kennedy. Vermoord met kogels terwijl zij pleiten voor gelijkheid en vrijheid voor iedereen. Weg is de Summer of Love van 1967, toen hippies hun eigen droomwereld creëerden met San Francisco als hoofdstad. Be sure to wear some flowers in your hair zong Scott McKenzie. Die idealen worden een jaar later vertrapt, aan flarden geschoten. 1968 begint nog met Let de sunshine in van de spectaculaire rockmusical Hair maar de stemming slaat al snel om.

Kennedy

Iedere jongere van toen heeft er beelden bij. Van Kennedy, badend in het bloed op de vloer van een hotelkeuken. Van het ongelooflijke verdriet bij de begrafenis van King als zijn droom van rassengelijkheid is vermorzeld. De moord op Robert Kennedy is een aanslag op de hoop, op optimisme, op beëindiging van de oorlog in Vietnam. Een aanslag ook op de nieuwe president, want de peilingen beloven hem een monsterzege. ,,Kings dood drukte ons met de neus op de feiten: dat we werden onderdrukt'', zegt professor Sharlene Sinegal-DeCuir, verbonden aan de Xavier Universiteit in Louisiana. Maar die boodschap wordt genegeerd en dat leidt tot betogingen. Betogingen die soms worden begeleid door tanks en de Nationale Garde. Betogingen die met bruut geweld in bloed worden gesmoord. Een overheidsreactie die de onderdrukking en ongelijkheid alleen maar bevestigt en de jongere generatie nog opstandiger maakt. Tot op de Olympische Spelen in Mexico waar de sprinters Tommie Smith en John Carlos op het erepodium staan met gebalde zwarte vuist.

Volledig scherm 1968: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr and George Harrison of wel The Beatles worden de idolen van een generatie. © EPA

Er is ook de pijn van gruwelijk oorlogsgeweld. De popmuziek predikt revolutie (van The Beatles, The Doors tot James Brown). De televisie brengt oorlogsgeweld voor het eerst tot in de huiskamer. In Vietnam sneuvelen elke dag tientallen jonge Amerikanen. In Biafra hongert het Nigeriaanse leger een heel volk uit. Biafra wordt een synoniem voor de doffe blik van kinderen met een opgeblazen hongerbuik. De revolte van jongeren kent geen grenzen, maakt geen politiek onderscheid. In Tsjecho-Slowakije leert de bevolking wat de communistische leiders in Moskou verstaan onder vrijheid. De Praagse Lente, de droom van een socialisme met een menselijk gezicht, wordt vertrapt door soldaten. Alleen de onvrijheid wordt gedoogd en als die gevaar loopt, is er de Breznjev-doctrine, vernoemd naar de toenmalige president in het Kremlin. Als het socialisme in een 'broederland' gevaar loopt, krijgen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten het recht in te grijpen.

Volgens historici als Dillingham, verbonden aan het Spring Hill College, wordt 1968 'geboren' na het einde van de WO II. De herwonnen vrijheid brengt hoop, zorgt voor een geboortegolf. Twintig jaar later wordt een nieuwe generatie volwassen, verdringen jongeren zich voor de poorten van universiteiten. Die zijn er niet op berekend. Italië heeft één professor op ruim 200 studenten.

Vastgeroest

De jongeren voelen zich niet begrepen, de gevestigde orde staat ter discussie: de bestuurders die de wederopbouw na de oorlogsjaren koesteren maar inmiddels zijn vastgeroest in dogma's waar de sleet op zit. Het mantra 'maak je niet druk, wij zorgen voor jullie' roept bij jongeren alleen maar meer onrust op. In de ogen van de jongeren zijn presidenten als Charles de Gaulle en Lyndon B. Johnson mastodonten die richting geven aan de democratie, terwijl die democratie hen zou moeten sturen.

De onvrede onder de jongeren wordt aangezwengeld door de opkomst van de televisie die de chaos van 1968 razendsnel in beeld brengt. En daarmee ook de verontwaardiging over de 'prestaties' van de gevestigde orde. In Vietnam wankelt de Amerikaanse suprematie. Het Tet-offensief van de Vietcong dringt de legers van Lyndon B. Johnson in het defensief. De frustratie komt snel. In maart richten Amerikaanse soldaten een gruwelijk bloedbad aan in My Lai. Een heel dorp wordt uitgemoord. Als Walter Cronkite, hét nieuwsanker van toen, na een bezoek aan Vietnam op televisie de conclusie trekt dat deze oorlog niet kan worden gewonnen, zegt de president: ,,Als ik de steun verlies van Cronkite, verlies ik de steun van het volk.''

Volledig scherm Een ikonische foto uit 1968 tijdens de Vietnamoorlog: de Zuid-Vietnamese politiechef Nguyen Ngoc Loan executeert op straat in Saigon Viet Cong-strijder Nguyen Van Lem . © AP

Maar na de eerste tien maanden vol studentenprotesten, met voorop die van Parijs, Chicago en Mexico-Stad, hapt de wereld naar adem. De studenten krijgen bij hun protest geen bijval uit andere delen van de samenleving, zij beginnen aan een nieuw studiejaar.

De oudere generaties verlangen naar rust. Er komt een correctie: met legers (Tsjecho-Slowakije, Mexico - met honderden doden tien dagen voor het begin van de Zomerspelen), met hervormingen (Frankrijk). Met de boodschap van herstel van de orde wordt Richard Nixon de nieuwe Amerikaanse president.

De wereld, die snakt naar goed nieuws, omarmt in december drie Amerikaanse astronauten die met hun Apollo 8 voor het eerst in de geschiedenis van de mens de achterkant van de maan hebben gezien. Daarmee krijgt 1968 alsnog een positief einde. Welk oordeel krijgt het jaar nu, 50 jaar later? Nee, het is geen jaar van gewonnen revolutie. Maar het is wel een zeer invloedrijk jaar. In 1968 wordt een niet meer te stuiten maatschappelijke beweging in gang gezet. De macht van de gevestigde orde wordt niet meer voor zoete koek geslikt.

Woodstock

1968 legt niet alleen het fundament voor het grootste concert ooit, Woodstock, in 1969. Het zet een proces op gang voor meer gelijkheid, democratie en vrijheid. Voor zelfbeschikking. Het wijst de politiek erop dat er meer is dan macht. Dat ook het milieu, welzijn en verbondenheid met minderbedeelden - op welk gebied ook - telt. Een nieuwe generatie wijst de wereld op moreel leiderschap. Dat maakt van 1968 een bijzonder jaar. Roel Janssen noemt het in zijn boek 1968 een jaar van individuele bevrijding en collectieve strijd, van idealisme en revolutie'. ,,Daarmee behoort 1968 - net als 1917, 1945 en 1989 - tot de iconische kanteljaren van de 20ste eeuw'', aldus de auteur.

KADER: Roerig 1968 gaat aan Nederland voorbij. Niet omdat het achter de feiten aanloopt, zoals het eerste grote studentenprotest in het Maagdenhuis in 1969 doet vermoeden. Nee, Nederland liep er juist op vooruit. In 1968 schudt de nieuwe Politieke Partij Radikalen (PPR) de politiek in Den Haag flink op, maar de nieuwe generatie heeft zich al doen gelden. De anarchistisch geïnspireerde actiebeweging Provo daagt het gezag al niet meer uit. Zij wordt in 1967 opgeheven en heeft zich al doen gelden met de 'happenings' bij het Lieverdje op het Spui in Amsterdam. Zij speelden in 1966 een rol in het protest tegen het huwelijk van kroonprinses Beatrix en Claus.

Protest dat uitdraait op flinke rellen en dikke wolken van rook en traangas. De tweede feministische golf bestaat dan al een jaar. Maar 1968 laat ook in Nederland iets na: studenten roepen Amsterdam uit tot Magies Centrum, een plek waar alles mag wat God verboden

heeft. Dat bezorgt Amsterdam een imago van eigenzinnigheid, van een grensverleggende stad met iets meer vrijheid dan elders. De hoofdstad heeft sindsdien die extra aantrekkingskracht voor jongeren, ook in 2018, een halve eeuw later.

Volledig scherm Central Park, New York, 1967. Anti-oorlogsactivist Abbie Hoffman trouwt met Anita Kushner. Beide 'bloemenkinderen' zijn in het wit gekleed. © The LIFE Images Collection/Getty