7 x de goedkoopste woningen die nu te koop staan in Amsterdam

Wat krijg je als je naar ‘goedkope woningen in Amsterdam’ zoekt? Niet veel soeps misschien, maar tenminste íets. De volgende woningen zijn de allergoedkoopste die vandaag de dag te koop staan in Mokum:

Volledig scherm © Foto: Google Streetview

Haardstee 125

‘Betaalbaar wonen kan nog steeds’, zo begint de advertentie voor de Haardstee 125. Dit studiootje in de Bijlmer is zo’n 34 vierkante meter groot en beschikt over een eigen balkon. De berging ligt direct naast de woning op dezelfde verdieping. Voor het geval je toch in een andere ruimte wil slapen. Prijs: 215.000 euro.

Baden Powellweg 227

In Osdorp krijg je voor 10.000 euro meer zo’n 10 vierkante meter aan extra ruimte. Ook dit appartement heeft een eigen balkon en, eerlijk is eerlijk, het uitzicht is best mooi.

Korte Geuzenstraat 202

Voor dezelfde prijs (225.000 euro) woon je een stuk kleiner in de Geuzenbuurt. Wel een gezellige buurt: vlakbij de Ten Katenmarkt en Hallen. Deze studio vind je in De Oranjehof, een van de eerste galerijflats van Amsterdam. Met 24 vierkante meter vlieg je snel tegen de muren op, maar gelukkig is er een gemeenschappelijke tuin.

Korte Geuzenstraat 310

Een betere optie in hetzelfde pand is nummer 310. Je legt er 10.000 euro meer voor neer, maar koopt dan wel een studiootje met net dat extra beetje sfeer. En een Frans balkon.

Bos en Lommerplantsoen 9 F

In BoLo krijg je voor dezelfde prijs een paar extra vierkante meters. Die gaan dan wel naar een rare mini-serre waar je weinig aan hebt. Maar goed.

Bos en Lommerplantsoen 111-K

Nog een studio in BoLo. De woning is mooi opgeknapt. En vanuit je bed kijk je uit over Amsterdam.

Monnikenstraat 23 H

Dit is echt een toppertje. Een half jaar geleden schreven we al eens over de Monnikenstraat 23 H: een kleine studio op de Wallen voor 2,5 ton. Of zullen we zeggen: kleine bunker? In deze woning is namelijk geen daglicht.