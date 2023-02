8 dingen die je een Hagenaar nooit hoort zeggen

indebuurt.nlHagenaars zijn goed in praten, het liefst veel en hard. Maar er zijn een aantal dingen die je iemand uit de hofstad nooit hoort zeggen (volgens onze Facebook-volgers). Swipen maar!

‘Die meeuwen geven zo’n lekker ‘aan de zee gevoel’ met hun gekrijs om 5 uur in de ochtend’

Meeuwen horen bij Den Haag zoals Alex bij Máx, maar soms zijn we even wat minder blij met deze stadsgenoten. Bijvoorbeeld als de jonge meeuwen uitkomen en leren vliegen of wanneer ze het hebben gemunt op je lunch.

‘Oh oh Den Haag.. mooie stad achter de duinen’

Natúúrlijk zegt een Hagenaar of Hagenees geen Oh, oh, Den Haag. Hij/zij/hun zegt: O, o, Den Haag, lees hier waarom.

‘Ik ben voor Ajax’

Ja, dat zeggen we hier natuurlijk niet, dat spreekt voor zich.

‘Fijn, vandaag eens geen wegwerkzaamheden of omleidingen in de stad’

Afgelopen jaar leek een record aantal straten afgesloten in Den Haag. Het lijkt erop dat er geen dag voorbij gaat dat er geen rood-wit gestreept hekje voor je neus opdoemt.

‘Ik hou van ganzen’

Persoonlijk zijn we bij indebuurt flink fan van alle levende wezens in Den Haag. Maar die schijtende ganzen maken het soms wel heel bont.

‘Wat een heerlijke schone stad’

Het ligt er een beetje aan waar je loopt in onze mooie stad, maar af en toe lijkt het alsof er een bom is ontploft op straat. Wel je eigen troep opruimen he 😉

‘Potverdorie’

Schelden doen we in Den Haag over het algemeen net effe wat heftiger dan in de rest van het land. Lees hier hoe dat zit.

‘Ze zijn binnen het budget van bouwprojecten gebleven’

Of er nou een tramtunnel, fietsenstalling of theater wordt gebouwd, het wordt nooit goedkoper dan vooraf berekend.

