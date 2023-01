Amersfoorts mysterie: dit verhaal schuilt achter de prullenbakken op de Langestraat

indebuurt.nlMocht je denken dat we hele gewone prullenbakken hebben in de Langestraat, dan heb je dat goed mis! Er zit namelijk een verhaal achter het ontwerp van de bakken. Dit verhaal schuilt er achter deze prullenbakken.

Op 9 mei 2022 zijn de vijftig prullenbakken aan de Langestraat vervangen. De kleine bakken maakten plaats voor prullenbakken die bijna drie keer zoveel afval kunnen opvangen. De nieuwe prullenbakken hebben een Amersfoorts verhaal op de buitenkant.

Een omgekeerde Y

Als je naar de buitenkant van de prullenbakken kijkt, zie je een omgekeerde Y in het patroon. Dit is een verwijzing naar een eeuwenoude handelsroute die vroeger door Amersfoort liep. De weg liep vanaf de Kamperbinnenpoort naar de Varkensmarkt en splitste zich daar op in de Utrechtsestraat en de Arnhemsestraat.

Ovalen

Wie goed naar het ontwerp kijkt, ziet ook vijf ovalen in de Y zitten. Deze staan voor de poorten die we in de binnenstad hebben. Van boven naar beneden zijn dat de Kamperbuitenpoort, Kamperbinnenpoort, Utrechtsebinnenpoort, Utrechtsepoort en

Arnhemsebuitenpoort.

Waar zijn de oude prullenbakken naartoe?

De oude prullenbakken zijn opgeknapt en op de Kamp geplaatst. De prullenbakken van de Kamp zijn weer doorgeschoven naar andere plekken in de gemeente. Zo gaat de gemeente verspilling tegen.

