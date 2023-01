Amsterdammer Glenn is slaapcoach: 'Je kunt écht leren om beter te slapen en dit is hoe'

indebuurt.nlSlapen Amsterdammers wel genoeg? En zo niet, komt dat dan door de drukte van de stad? Moeten we allemaal in een hutje op de hei gaan zitten om een beetje een goed slaapritme te vinden of kan het ook gewoon in de Pijp en in de Bijlmer? Volgens slaapcoach Glenn (30) kan het prima!

Volledig scherm © Beeld: Glenn Coates

Glenn komt uit Engeland maar woont al jaren in Amsterdam. Een druk leven met studeren, sport, vrienden, het ging eigenlijk heel goed met Glenn. Tot hij een aantal jaar geleden ineens slecht begon te slapen. Inmiddels is hij slaapcoach en helpt hij Amsterdammers van hun slaapproblemen af. We spreken hem over slapen, hoe doe je dat eigenlijk en wat zijn de beste tips voor een goede nachtrust?

Slaaponderzoek

Hij is dus ervaringsdeskundige als het om slecht slapen gaat. Glenn: “Het kwam een beetje geleidelijk. Ik viel steeds slechter in slaap. Was vaker wakker ’s nachts en ik werd minder uitgerust wakker. Het werd zelfs zo erg dat ik echt tegen de nacht op ging zien”, vertelt Glenn. “Mijn reactie op het slecht slapen, zorgde er eigenlijk voor dat het ook niet beter werd. Het was een beetje een psychisch ding geworden”, voegt hij toe.

Quote Ik dacht dat de doctoren me verder zouden kunnen helpen Glenn

Glenn ging naar de huisarts, kreeg slaappillen en liet uiteindelijk een slaaponderzoek uitvoeren. Een momentopname in zijn eigen huis met allemaal plakkers over zijn hele lijf. “Die plakkers meten of en hoe je slaapt. Ik merkte dat het me stress opleverde want stel nou dat ik nu wel goed slaap”, zegt Glenn. Met goede hoop vertrekt Glenn de volgende dag naar het ziekenhuis voor de uitslag. “Ik had slecht geslapen dus ik dacht dat de doctoren me sowieso verder zouden kunnen helpen”.

Volledig scherm De resultaten van het slaaponderzoek van Glenn.

Laatste redmiddel

Dat verder helpen bleek toch iets ingewikkelder dan gedacht. Glenn bleek aan slapeloosheid te leiden en ook heeft hij een vorm van slaapapneu. Maar dat gezegd hebbende, konden de artsen verder niets voor hem doen. De arts zei nog wel: “Je slaapt iets beter dan je zelf denkt, misschien helpt dat je.” Glenn zag het even niet meer zitten. Hij kon zo niet verder maar medici bleken hem ook niet te kunnen helpen. Zijn laatste redmiddel: zelf op onderzoek gaan. En dat deed hij.

Slaapcoach

Na een lange zoektocht van boeken lezen, onderzoeken bekijken, behandelmethodes proberen begon Glenn eindelijk steeds beter te slapen. Zo goed dat hij op een gegeven moment niet meer met zijn slaapprobleem bezig was. “Dan heb je het probleem getackeld, geloof ik”, zegt Glenn vol enthousiasme. Door zijn zoektocht en zijn studie in bewegingswetenschappen, wist hij een methode te ontwikkelen die ervoor zorgt dat vrijwel iedereen met slaapproblemen geholpen kan worden. Glenn heeft een online cursus opgezet én coacht mensen een-op-een.

Volledig scherm Naast slaapcoach is Glenn ook hockeycoach.

Wat is het geheim?

Slapen Amsterdammers slechter dan andere mensen in Nederland? Niet per se, denkt Glenn. Wel is het een gegeven dat veel Amsterdammers een snel, chaotisch en druk leven leiden. “Alleen een ritje van huis naar de supermarkt en terug zit al vol met prikkels. Dat zal iemand in een klein dorp in de Achterhoek toch anders ervaren. Die prikkels kunnen er zeker voor zorgen dat mensen slechter slapen”, legt Glenn uit. Maar ook Amsterdammers met slaapproblemen kunnen geholpen worden.

Slaaptips

“Slaap is geen one size fits all“, zegt Glenn. “Het is voor iedereen anders hoe slapen werkt en het hoeft ook allemaal niet zo streng. Een aantal van mijn meest waardevolle tips kan je al flink op weg helpen.”

Kijk elke ochtend een aantal minuten naar de lucht. Met of zonder bewolking, dat maakt niet uit. Het zorgt ervoor dat je lichaam echt goed weet dat je wakker bent en je biologische klok wordt aangezet. Toelaten van gedachtes. Als je in bed ligt en je denkt ineens: ik moet nu echt in slaap vallen, anders ben ik morgen de hele dag moe. Die gedachte moet je toelaten en weer af laten drijven. Dus daar niet over na blijven denken anders wordt het erger.

Om echt van je slaapproblemen af te komen, zou je een afspraak kunnen maken met Glenn of zijn online cursus volgen. Glenns bedrijf heet Fit uit de veren en heeft al een boel Amsterdammers naar dromenland geholpen.

Wel plezier maken!

Als laatst wil Glenn benadrukken dat Amsterdammers vooral plezier moeten blijven maken. “Ga een biertje doen bij Café Nol, bezoek een concert in Paradiso of waag een dansje op het Leidseplein. Het is niet zo dat je altijd maar om 21.00 uur in bed moet liggen om slaapproblemen op te lossen. Je moet ook gewoon plezier maken in het leven.”

