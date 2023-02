Amsterdams mysterie: je gelooft niet wat er verstopt zit in de parkeergarage Nieuwendijk

Volledig scherm © Foto: indebuurt

Een aantal bouwvakkers stuiten in 1994 op een muur van het kasteel terwijl ze aan de Nieuwezijds Kolk de parkeergarage graven. Ze zijn net zo verrast als voormalig stadsarcheoloog Jan Baart. Op precies deze plek zou volgens sommige historici namelijk het lang vermiste kasteel van de Heeren van Aemstel moeten staan.

Volledig scherm De voorgevel van de Nieuwezijds Voorburgwal 73 is versierd met een tegeltableau van kunstenaar Theo Melkenboer (1871-1920). Daarop is te lezen: ’t Kasteel van Aemstel. | Foto: indebuurt

Heeren van Wie?

De familie Van Aemstel beheerde in de twaalfde, dertiende en veertiende eeuw het gebied van de Nieuwendijk tot de Warmoesstraat. Toen stond dat stukje land nog bekend als ‘Aemstelledamme’: de voorganger van Amsterdam. Er woonden zo’n vijfhonderd mensen in gelijkvloerse hutten gemaakt van planken of wilgentakken. De heren Van Aemstel, daarentegen, leefden in een grandioos kasteel.

Het kasteel van de Heeren van Aemstel stond in Ouderkerk aan de Amstel óf langs het IJ: het is maar net aan welke historicus je het vraagt. Wel weten we zeker dat het kasteel in 1204 uit een mysterieus stuk grond werd gestampt en precies een eeuw later alweer ten onder ging. De familie had namelijk een vijand.

Volledig scherm Zo zou het kasteel van de Heeren van Aemstel eruit kunnen hebben gezien, als het in Ouderkerk aan de Amstel stond. | Foto: Stadsarchief Amsterdam / Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798)

Een moordcomplot

Behalve aartsvijand was graaf Floris V de baas van de familie Van Aemstel. En een agressieve man. Als de heren zich misdroegen dan stond de graaf klaar met een zweep of erger. Zo werd Gijsbrecht van Aemstel III net zo lang achter een paard door Utrecht gesleept tot er bar weinig van hem over was. Die Floris mocht van de familie dus een eind ophoepelen. Ze besloten hem te vermoorden.

Dat deden ze samen met ene Gerard van Velsen, wiens vrouw Floris V volgens de geruchten had verkracht. Eerst hakte Gerard zijn handen eraf, daarna bracht hij Floris met 22 messteken om het leven. Met Gerard loopt het niet veel beter af. Jan I, de zoon van Floris V, liet hem drie dagen lang martelen en uiteindelijk in een met spijkers gevulde ton over straat rollen.

Volledig scherm Op deze prent uit 1693 zie je hoe Gijsbrecht van Aemstel gevangen wordt genomen. | Foto: Stadsarchief Amsterdam

En de heren Van Aemstel? Die vluchtten naar het buitenland. Waarna Jan het kasteel van de Heeren van Aemstel verwoestte.

In de parkeergarage

Zeven eeuwen later graven een paar bouwvakkers per ongeluk de fundering van een kasteel op in hartje Amsterdam. Met drie afgebrokkelde hoektorens en muren van wel 25 meter lang en 2 meter dik.

Volledig scherm De opgravingen bij de Nieuwezijds Kolk zagen er ongeveer zo uit. | Foto’s: Stadsarchief Amsterdam / Hans van Gool

De vondst haalt de voorpagina van kranten door heel Nederland. In de dagen die volgen komen mensen van heinde en verre om de ruïne te zien. D66 stelt gelijk voor om er een nieuwe toeristische attractie van te maken, met een kleine expositieruimte om meer archeologische vondsten tentoon te stellen. Baarts geluk kan niet op.

Bomen liegen niet

De stadsarcheoloog is 99 procent zeker van zijn zaak. Het kan bijna niet anders dan dat het kasteel van de Heren van Aemstel is opgegraven, hier, direct onder Café de Wildeman.

Volledig scherm Onder Café Wildeman ligt het oudste bouwwerk van Amsterdam. | Foto: indebuurt

Om de boel vast te stellen laat Baart onderzoek doen naar een paar eiken palen waarop het bouwwerk heeft gestaan. De jaarringen kunnen aantonen wanneer het kasteel precies is gebouwd. Wat blijkt: het hout komt uit eind dertiende eeuw. Dat betekent dat hier het oudste bouwwerk van Amsterdam is gevonden! Maar niet het kasteel van de Heeren van Aemstel. Want die is volgens de geschriften toch echt in 1204 gebouwd.

Die Floris V

Baart baalt als een stekker. Het blijkt hier dus niet om hét kasteel te gaan, maar om een verdedigingswerk van die vervelende Floris V. Om het nog erger te maken: de bouw van de parkeergarage is doorgezet en de archeologische vondst verdwijnt weer volledig onder de grond.

Volledig scherm De parkeergarage werd in opdracht van de gemeente en ABN Amro gedaan. | Foto: Stadsarchief Amsterdam / Han van Gool

Máár. Jij en ik weten nu wel, dankzij meneer Baart, dat er onder de Nieuwendijk een prachtig mysterie ligt. Waar je mooi over kunt vertellen als je weer eens met je vrienden in Café de Wildeman zit.

Weer een mysterie opgelost! Heb jij ook een vraag over Amsterdam? Misschien ben je benieuwd hoe de dikke muur rondom Amsterdam er vroeger uitzag of waarom Tuttifruttidorp zo heet. indebuurt zoekt het uit! Mail jouw mysterie naar amsterdam@indebuurt.nl.

