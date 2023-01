Binnenkijken bij Mirjams parels van kinderkamers: 'Een jongenskamer inrichten vond ik zoveel moeilijker'

Geen felroze of babyblauwe muren, maar alles in rustige, poederige tinten en meubels die perfect bij elkaar passen. De Nijmeegse mama-blogger Mirjam weet met kinderkamers wel raad. Ook haar eigen kroost slaapt in ware paleisjes. Genoeg reden om bij haar binnen te kijken!

Met de kleine Lua Lily van twee en een jongetje op komst verhuisden Mirjam Willemsen (36) en haar vriend Roy naar hun nieuwe stulpje in Nijmegen-Zuid. Hoewel het huis er al gelikt uitziet, verschuldigt Mirjam zich meteen bij binnenkomst: “Het is nog lang niet af, hoor! De kinderkamers hadden de prioriteit.” En daar is niks aan gelogen.

Het behang als basis

De kamer van Lua Lily heeft alles wat je als kind kan wensen: een bed met een dromerige klamboe, een tipi-tent en een stoeltje met haar naam erop. “Het behang is de basis van de kamer. Ik houd niet zo van die typische roze en blauwe kleuren, maar ik wilde wel dat het echt een meisjeskamer werd. Het behang is daarom perfect: het heeft bloemetjes, een roze tintje en toch ook dat vintage-gevoel.”

Bloggen over het moederschap

“Dat vintage-gevoel vind ik sowieso heel leuk, ook de meubels kies ik in die stijl uit. Die komen overigens overal en nergens vandaag. Ik shop graag bij H&M en Wonder in Nijmegen. Ik heb trouwens het geluk dat ik vanwege samenwerkingen met merken in aanraking kom voor zoveel leuke kinderspullen.”

Mirjam is naast nagelstyliste in haar salon La Mirage in Nijmegen namelijk ook blogger voor onder andere ‘Oei, ik groei’ en ‘Mama-plaats’. Daar, en op haar Instagrampagina, deelt ze haar ervaringen met het moederschap.

Een meisjesmoeder

Over ongeveer vijf weken komt er een tweede kindje aan: een jongetje. “Een jongenskamer inrichten vond ik zoveel moeilijker. Ik had van tevoren nooit verwacht ik een jongetje zou krijgen, ik vond mezelf echt een meisjesmoeder. Maar ik vind het natuurlijk superleuk!”

Mirjam vertelt dat ze de kamer eigenlijk helemaal donkergroen wilde schilderen, maar daar stak haar vriend een stokje voor. “Dat is maar goed ook. De kamer is al vrij donker, dus alles donkergroen had de ruimte heel klein gemaakt. Nu zijn twee muren groen en dat heeft precies goed uitgepakt.”

Twee rechterhanden

De andere kant van de babykamer is in een rustige beigetoon geschilderd. De spullen op het ledikant liggen keurig uitgestald voor de komst van de kleine. Zelfs zijn eerste pakje ligt al klaar.

“Ik ben extreem perfectionistisch als het gaat om de inrichting van ons huis. Gelukkig heeft mijn vriend dezelfde smaak én is hij heel handig. Ik bedenk het meestal, hij voert het uit. Mijn inspiratie? Die haal ik vooral van Instagram en Pinterest. Ik kan er urenlang op scrollen.”

