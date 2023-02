Carnaval 2023 in Zwolle: dit is het programma

indebuurt.nlZin om carnaval te vieren in Sassendonk, oftewel Zwolle? Van vrijdag 17 tot en met dinsdag 22 februari 2023 kun je bij veel Zwolse horeca terecht om te feesten. Trek dus je mooiste carnavalskostuum en ga naar een van de vele evenementen. Het programma van carnaval in Zwolle vind je in dit artikel.

Het programma is samengesteld met informatie van de site Gastvrij Zwolle.

Goed om te weten

Wanneer vier je carnaval in Zwolle?

Vijf dagen lang: van vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 22 februari. Of eigenlijk zelfs zes dagen, want ook op woensdag 23 februari zijn er nog feestjes. Het middelpunt van carnaval vind je van 17 tot en met 20 februari in de Tent van Sassendonk op het Grote Kerkplein.

Drankjes betalen

Drankjes betaal je met een eigen carnavalsmunt: ’t Muntien. Deze scoor je bij deelnemende cafés die in het programma verder worden genoemd.

Carnavalsoptocht

De carnavalsoptocht is zaterdag 18 februari om 13.00 uur. De Sassendonkse Optocht kun je bekijken op bijvoorbeeld de Grote Markt.

Kindercarnaval

Op zondagmiddag 19 februari is er kindercarnaval, onder meer in ’t Kroegje en Café Bloopers. Ook is er een kindermiddag in de Tent van Sassendonk en een familiedag in Hessels Café.

Vrijdag 17 februari

20:00 uur: Fantastische Freitag, Café De Gezelligheid; 20:00 uur: Welkom Sassendonkers in ’t Kroegje, Café ’t Kroegje 21:00 uur: Startavond CV d’Oelewappers, Hessel’s Café 21:00 uur: Raymond Smit, Café De Kuiperij 21:11 uur: Sassendonkse startavond, In den Hoofdwacht 21:33 uur: Startavond carnaval, Shotto, Bloopers en Café De Kuiperij 22:00 uur: Startavond Pepperbussies, Café De Pul 23:11 uur: Voorstellen Sassendonkse Hoogheden, In den Hoofdwacht (boven) 23:33 uur: Harm Wolters, In Den Hoofdwacht (boven) 00:00 uur: Opzetten nest, Grote Markt

Verder vandaag:

Brazilian Disco bij De Hap en Stap Kamer, met onder meer DJ Hans Stroeve, DJ Vincent, DJ Jacked, DJ Maxim van der Veen Het Vliegende Paard Droait Deur, Het Vliegende Paard Bij Eetcafé De Kleine in de Luttekestraat vind je buiten een feesttent Harm Wolters treedt op in Ons Café

Zaterdag 18 februari

08:55 uur: Opzetten Eipieper-paal, Grote Markt 09:30 uur: Intocht Stadsprins en Jeugdprinses met onthulling Sassendonkbord, Rodetorenplein 11:00 uur: Sleuteloverdracht, Stadhuis 13:00 uur: Zatte Zaterdag, Café De Gezelligheid 13:00 uur: Sassendonkse Optocht, Grote Markt 16:00 uur: Feest met dj’s (waaronder Afterparade in Bloopers), Voorstraat 16:00 uur: Blocks Stampotbuffet, Lunchroom Blocks 16:00 uur: DJ Mysterie, Café ’t Kroegje 18.30 uur: Carnaval Zero (voor scholieren tot en met 17 jaar), Hedon. Kaartje kost 5 euro. 20:00 uur: Grote Carnavalsavond CV d’Oelewappers, De Weijenbelt Berkum 20:00 uur: DJ Nickos, Café ’t Kroegje 20:00 uur: Gaan met die baan! Bloopers

Verder vandaag:

Brazilian Disco bij De Hap en Stap Kamer, met onder meer DJ Hans Stroeve, DJ Vincent, DJ Jacked, DJ Maxim van der Veen Het Vliegende Paard Droait Deur, Het Vliegende Paard Bij Eetcafé De Kleine in de Luttekestraat vind je buiten een feesttent Huisdj’s bij Ons Café

Zondag 19 februari

11:00 uur: Carnavalsmis (woord- en gebedsviering), Basiliek Onze Lieve Vrouw Zwolle 12:00 uur: Sassendonk in Beweging en Concours d’Ouwehoer, De Tent van Sassendonk (Grote Kerkplein) 12:30 uur: Zegening van de feestgangers, Ossenmarkt 13:00 uur: Kindercarnaval in ’t Kroegje, Café ’t Kroegje 14:00 uur: Kindercarnaval met De Eipiepers, Café Bloopers 14:00 uur: Veurströate Kapellen Festival, Voorstraat 14.00 uur: Jordy van Vilsteren, Bonabo Social Club 14:00 uur: Te land, ter zee en voor ’t Swolsch Café, ’t Swolsch Café 14:00 uur: Zingende Zondag, Café De Gezelligheid 14:00 uur: Pasta Basta Buffet, Lunchroom Blocks 14:00 uur: Kindermiddag met Magic Angelique, De Tent van Sassendonk (Grote Kerkplein) 14.00 uur: Familiedag, Hessels Café 15:00 uur: Bierpong met dj’s, Café ’t Kroegje 20:00 uur: Wij doen het licht wel uit, Bloopers 20:33 uur: De Toast op Sassendonk, Café De Kuiperij

Verder vandaag:

Brazilian Disco bij De Hap en Stap Kamer, met onder meer DJ Hans Stroeve, DJ Vincent, DJ Jacked, DJ Maxim van der Veen Het Vliegende Paard Droait Deur, Het Vliegende Paard Bij Eetcafé De Kleine in de Luttekestraat vind je buiten een feesttent Bij Ons Café: kindercarnaval in de middag, in de avond live Stevie Poppinghaus en Mannes Bel

Maandag 20 februari

09:00 uur: Sassendonks Carnavalsconcert, Theater De Spiegel 14:00 uur: Moandagmiddagspektakel in Veurströate, Voorstraat 14:00 uur: Melige Maandag, Café De Gezelligheid 14:00 uur: Blocks Carnavalsconcert, Lunchroom Blocks 14:30 uur: Stappen met de Hoogheid, Café De Pul 19:00 uur: Danny de Weerdt & Ronnie van Ruysdael, De Tent van Sassendonk (Grote Kerkplein) 19:33 uur: We dansen de samba, Voorstraat 20:00 uur: Prinsenkaraoke, Bloopers

Verder vandaag:

Brazilian Disco bij De Hap en Stap Kamer, met onder meer DJ Hans Stroeve, DJ Vincent, DJ Jacked, DJ Maxim van der Veen Bij Eetcafé De Kleine in de Luttekestraat vind je buiten een feesttent Live in de avond Wimmie Bouma bij Ons Café

Dinsdag 21 februari

11:00 uur: Smartlappenfestival, Bloopers 14:00 uur: Smartlappen-afterparty met Glenn Palm, Café De Kuiperij 14:00 uur: John in the barrel en Draaierige Dinsdag, Café De Gezelligheid 16:00 uur: Blocks Haringparty, Lunchroom Blocks 16:11 Het Sassendonks Slotakkoord, Café De Kuiperij 17:11 uur: Neerhalen nest, Grote Markt 17:33 uur: Sleutelteruggave stadsjeugdprinces, Café De Kuiperij 18:11 uur: Sleutelteruggave stadsprins, Café De Kuiperij 20:00 uur: Sluitavond CV d’Oelewappers, De Weijenbelt Berkum 20:00 uur: Haringavond CV De Knienebelters, Café ’t Plein

Verder vandaag:

Brazilian Disco bij De Hap en Stap Kamer, met onder meer DJ Hans Stroeve, DJ Vincent, DJ Jacked, DJ Maxim van der Veen Bij Eetcafé De Kleine in de Luttekestraat vind je buiten een feesttent In de avond live Wesley Wolters bij Ons Café

Woensdag 22 februari

19:30 uur: Welwillende Woensdag, Café De Gezelligheid

Verder vandaag:

Haring Happen, Café ’t Kroegje

Iets vergeten?

Zijn we een carnavalsactiviteit vergeten? Tip ons! Dan zetten we die erbij.

