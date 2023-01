De 5 mooiste wielrenroutes van Mattanja rondom Zwolle: 'Hier kom je anders nooit'

Wat zijn de mooiste wielrenroutes in en rondom Zwolle? Vraag dat maar aan Mattanja Woets (19). De Zwollenaar hoopt volgend jaar de overstap te maken naar het professionele wielrennen. Hij is een crowdfunding gestart om zijn naar eigen zeggen dure sport uit te blijven oefenen. In zijn vrije tijd zit Mattanja nogal vaak op de fiets en daarom tipt hij zijn vijf mooiste wielrenroutes.

Foto: Mattanja Woets.

Over Mattanja

De 19-jarige Mattanja Woets woont in Zwolle, is gek op wielrennen en fietst bij een opleidingsploeg. Hij combineert zijn sport met de opleiding maatschappelijke zorg bij Landstede en begeleidt voor zijn stage een klas van het voortgezet speciaal onderwijs op De Twijn in Zwolle. “Wat af en toe druk is, maar erg leuk.”

Crowdfunding voor wielrennen

Mattanja’s droom is door te groeien naar het professionele niveau, het eerste betaalde niveau, van wielrennen. Daarom is hij een crowdfunding gestart, omdat de sport volgens Mattanja ‘helaas niet meer te beoefenen is op het niveau waar ik nu sta’. “De kosten zitten voornamelijk in onderhoud, reizen voor trainingskampen en wedstrijden. Dit zorgt voor kosten die ik niet kan betalen of van mijn ouders altijd kan verwachten.” Zijn streefbedrag is 2.500 euro en tot nu toe haalde hij bijna 1.600 euro op.

Avontuurlijk rondje

Zijn eerste favoriete wielrenroute is voor de avontuurlijke wielrenner, stelt Mattanja. “Dit rondje gaat voornamelijk over de weg, maar er zitten ook erg mooie stukjes gravel in. Het gravel ligt er goed bij en ook na regen vind ik het nog goed te doen. Eén stukje kan soms net iets minder zijn, maar dat hoort bij het avontuur. Alleen al het geluid dat het gravel maakt als je erover fietst is de moeite waard.” In het rondje zie je volgens Mattanja vooral ‘oer-Hollandse omgevingen’ terug.

Bos met landweggetjes en dijken

Heb je even de tijd? Dan heeft Mattanja een mooie route voor je. “Wil je een keer een lange rit rijden over de weg, dan vind ik dit het perfecte rondje. In dit rondje van 160 kilometer heb je namelijk erg mooie afwisselende wegen. Op de heenweg kom je langs een bosrijk gebied met wat klimmetjes (je komt ook over de Posbank) en op de terugweg rijd je langs slingerende landweggetjes en dijken.”

Off the road

“In de omgeving van Zwolle heb je erg veel mooie gravelweggetjes. Het is alleen lastig ontdekken. Dat vind ik juist zo leuk, want elke keer wordt dit rondje steeds iets meer off the road omdat je weer iets nieuws ontdekt. De route gaat van strakke gravelweggetjes tot bochtige boerenpaden. Je komt op plekken waar je anders nooit zou komen. Het leuke hieraan vind ik dat het afwisselender is dan met de racefiets.”

Uurtje genieten

Even op de fiets, maar niet te lang? Deze route kan even snel tussendoor. “Als je niet heel veel tijd hebt of 30 kilometer voor jou voldoende is, is deze route echt een aanrader. Ik vind het Sallandse landschap en de diversiteit aan weggetjes erg mooi. Je komt langs landerijen, boerenweggetjes, klinkers en ondanks de afstand langs veel verschillende omgevingen.”