De nieuwe horecastewards wisten al een mishandeling te voorkomen in Amersfoort

Ga je uit in Amersfoort, dan kom je tegenwoordig horecastewards in de uitgaansgebieden tegen. Dat zijn jongerenwerkers die tijdens het uitgaan een praatje maken met jongeren, om te voorkomen dat er opstootjes ontstaan. Een van die stewards is Ismail El Fassi, hij liep dit weekend mee door Amersfoort.

Ismail is onderdeel van Stichting Veilige Steden en vertelt: “We zetten in meerdere steden een aantal stewards in die het uitgaan veiliger maken. Door een laagdrempelig gesprek aan te gaan met de jeugd, kunnen we veel problemen voorkomen. We maken contact met de jongeren en kunnen daardoor de-escalerend optreden.”

Foto: Ismail El Fassi / Stichting Veilige Steden

Blauwe jassen

Je kunt de horecastewards herkennen aan hun blauwe jassen. “We spreken iedereen aan”, vertelt Ismail. “Staat er ergens een groepje, dan vragen we hoe het met ze gaat en wat de plannen zijn.” Afgelopen weekend stond een voor de politie bekende groep op het plein. “Ze waren geïrriteerd omdat ze door de politie werden aangesproken, nog voor ze ook maar iets deden.” In een gesprek wisten de stewards de situatie te sussen.

“Dan vertellen we ze dat het logisch is dat de politie ze aanspreekt en dat dat komt doordat ze met een groepje bij elkaar blijven staan. Het uitgaansgebied is geen goede hangplek en de politie probeert opstootjes te voorkomen door groepen hangjongeren aan te spreken. Als ze geen aandacht trekken, hoeven ze zich ook geen zorgen te maken om de politie.”

Uiteindelijk boekten de stewards daar een eerste succes in Amersfoort mee. “De politie kwam later op ons af. Een van de jongens uit de groep had zich verontschuldigd tegen de agenten, omdat hij in het verleden vervelend deed tegen ze. Daarna sloten ze af met een boks. Het is mooi om te zien dat we direct zoveel impact hebben.”

Foto: Ismail El Fassi / Stichting Veilige Steden

EHBO en hulpverlening

Naast het sussen van conflicten, zijn de stewards getraind in EHBO. “Tijdens het uitgaan zijn er ook mensen die het te bont maken door overmatig drank- of drugsgebruik. Daar kunnen we bij ondersteunen, doordat alle stewards hun EHBO-diploma hebben.”

Erger voorkomen

Afgelopen vrijdag wisten de Stewards ook een groter probleem te voorkomen. “Er was een opstootje in een van de clubs. Een jongen had zijn vriendin mishandeld. Het meisje wilde geen aangifte doen. Toch werd de jongen door de politie gevorderd om weg te gaan.” Een tijdje later zagen de stewards dat de jongen op een afstandje de dame stond op te wachten. “Toen hebben we gelijk de politie erbij gehaald en is hij aangehouden. Zo voorkwamen we een mogelijke escalatie.”

Foto: Ismail El Fassi / Stichting Veilige Steden

Wat vindt de horeca?

Jasper Moerdijk van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amersfoort en café Koetje en J&D is blij met de komst van de stewards. “We zien dat het enorm scheelt. De stewards brengen veel rust op straat”, vertelt Jasper. “De stewards vullen de politie goed aan en lijken goed geleveld met de jongeren. Voor er een klap valt is er vaak een flinke aanloop. In de kroeg kunnen de ondernemers de situatie vaak nog voorkomen, maar buiten op straat hebben we slecht zicht. De stewards zijn daardoor een perfecte aanvulling. Ze nemen de jongeren apart en weten de situatie vaak te sussen.”

Horecastewards in Amersfoort

De gemeente zet horecastewards in om de overlast in de binnenstad aan te pakken. De horecastewards werken samen met de beveiligers, handhaving en politie in Amersfoort. De stewards van het susteam zijn op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22:00 en 6:00 uur in de stad te vinden.

