De Oekraïense Lidia helpt vanuit Delft soldaten in haar land: 'Elke dag worden er soldaten begraven'

Duizenden Delftenaren vonden afgelopen weken een bijzondere brief in de bus. "Mijn naam is Lidia, ik ben Oekraïense," staat erop. "Ik verzamel warm ondergoed, medicijnen, hygiëneproducten en eten voor soldaten in mijn land." Wij zochten Lidia Alexandra (40) op om meer te horen over deze inzameling en over hoe het is om weg te vluchten uit je land.

Lidia kwam in april 2022 naar Delft. Sindsdien woont ze met haar twee dochters in een voormalige seniorenwoning in de Voorhof. “Het was lastig om mijn land achter te laten”, vertelt ze. “Ik woonde in Korsun-Shevchenkivskyi in het midden van Oekraïne. Toen Rusland binnenviel wilde ik eigenlijk niet weg. Maar, steden om ons heen werden gebombardeerd en voor de veiligheid van mijn kinderen ben ik toch vertrokken.”

Treinreis

Lidia’s reis naar Delft begon met een lange treinreis. “Ik zat bijna 24 uur met mijn dochter op schoot in een overvolle trein om naar de grens met Polen te komen. Dat was heel zwaar. Vanuit Polen zijn we verder gereisd naar Nederland. Ik ben direct naar Delft gekomen, want ik kende iemand die hier al woonde. Toen we aankwamen werden we eerst opgevangen op een kampeerterrein in Delfgauw. Daarna kregen we deze woning.”

Inzameling

Het verzamelen van hulpgoederen is voor Lidia niet nieuw. Sinds 2014 zit ze met haar man bij een stichting die soldaten steunt die in Oost-Oekraïne tegen pro-Russische rebellen vechten. Haar man woont nog steeds in Oekraïne en Lidia wil de stichting vanuit Delft blijven helpen. Begin dit jaar verspreidde ze hier de eerst brieven. “Ik ben begonnen met vijftig brieven en heb er inmiddels zo’n 2000 rondgebracht. Mijn kinderen en een paar mensen uit de flat helpen me daarbij.”

Hulpmiddelen

Lidia verzamelt nu vooral hygieneproducten zoals zeep en tandpasta, medicijnen zoals hoesttabletten en paracetamol, blikken soep en warm ondergoed. In de toekomst wil ze ook hulpmiddelen verzamelen voor ziekenhuizen en gewonde soldaten zoals krukken en rolstoelen. “Mensen kunnen het mij via Whatsapp laten weten als ze iets voor me hebben”, vertelt Lidia. “Ik heb een vertaal-app op mijn telefoon om het Nederlands te begrijpen. Voor elke donatie maak ik een Facebook-post om de mensen te bedanken.”

Volledig scherm Door Lidia ingezamelde hulpmiddelen © Facebook Lidia Alexandra

Naar het front

De dozen met hulpgoederen die Lidia binnenkrijgt verzamelt ze in haar flat. Als een kennis van haar met de auto naar Oekraïne reist, neemt die de spullen voor haar mee. In haar thuisstad in Oekraïne worden de producten verzamelt en van daaruit doorgestuurd naar de soldaten aan het front.

“Ik ken sommige mannen die in het leger vechten persoonlijk”, zegt Lidia. “Het zijn vrienden, kennissen en mensen uit mijn stad. De oorlog is verschrikkelijk en kost levens. Elke dag worden er soldaten in mijn stad begraven. Maar, ik geloof er in dat Oekraïne deze oorlog dankzij alle steun kan winnen. Ik vrees alleen dat het niet dit jaar gebeurt.”

