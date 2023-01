Deze bloemenwinkel en conceptstore in de Besterd is net open

Naar eigen zeggen begon Gülay langzaam maar zeker te dromen van een fysieke winkel voor haar onderneming SARELEAF. “Ik startte in 2020 met het maken van exclusieve chocoladeschalen, waar ik bloemen in verwerkte. Heel bescheiden zette ik stappen. Toen nog vanuit huis. Maar door de juiste mensen dacht ik steeds groter.”

Verwenwinkel in de Besterd

Dromen komen uit. SARELEAF is een conceptstore aan Besterdring 173a. In dat pand zat eerst een avondwinkel. Nu stap je binnen bij een verwenwinkel waar je spullen koopt om jezelf of een ander in de watten te leggen. Naast leuke cadeautjes zoals kaarsen, vazen, zeepjes, geuren en droogbloemen slaag je er ook voor een vers boeket. De chocoladeschalen waarmee het allemaal begon zijn ook nog steeds te bestellen. Ga je voor basic, deluxe of aardbeiensmaak?