Deze hippe horecazaak opent in de oude Soulsistah aan de Fred

Gingershots, koffie en lasagne

De koffie, verse croissantjes, kokosmakronen, gingershots en verse sapjes staan nog niet in de vitrine, maar er wordt flink geklust in het pand aan Frederik Hendriklaan 131. Binnenkort opent op dit adres namelijk STACH. Een koffie- en eettentje dat al veel Amsterdamse filialen heeft en ook in Den Haag al te vinden in op Hollands Spoor en het Spaaneplein.

De winkel ‘slash’ horecazaak verkoopt van alles dat je ter plekke op kunt peuzelen of het gaat ’to go’. Helemaal hip dus. In de middag zijn er verschillende belegde broodjes en salades te vinden met avocado of zalm, in de avond is er curry, lasagne of een pokebowl bereid. Veel is vegan en ook aan de glutenvrije buurtbewoner is gedacht.