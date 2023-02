Deze zomer staat het Voorhout weer vol kunstige standbeelden

Er zijn flink wat bijzondere beelden voorbij gekomen tijdens de beeldententoonstelling op het Lange Voorhout. Van ruiters en paarden tot zilveren dozen en megagrote sumoworstelaars. Het is ieder jaar weer een verrassing wat er te zien is.

Voorhout Monumentaal

In 2021 kreeg de bekende beeldententoonstelling een nieuwe naam: Voorhout Monumentaal. Deze zomer vindt daarvan de tweede editie plaats op de vertrouwde locatie in het centrum van de stad.

Van zaterdag 3 juni tot en met zondag 20 augustus zijn minstens 20 grote (monumentale) beelden van verschillende kunstenaars te bewonderen onder de linden van het Voorhout. Wat er precies te zien is straks is nog even afwachten, maar ze hebben allemaal een link met kunstenaar M. C. Escher (vanwege het Escher-jaar) én schrijver Louis Couperus. We zijn benieuwd!