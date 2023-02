Dirkje van de Wimperfabriek: 'Ik droom van een tweede winkel in het Gooi'

indebuurt.nlDe Amersfoortse Dirkje Berkheij opende zes jaar geleden haar eigen beautysalon: ‘De Wimperfabriek’ in het centrum van Amersfoort. Ze was haar kantoorbaan zat en besloot haar passie achterna te gaan. “Naast mijn werk als PR-manager was ik al bezig met wimperbehandelingen vanuit huis”, vertelt Dirkje. Inmiddels is de Wimperfabriek één van de populairste salons van Amersfoort. Maar hoe is dat eigenlijk, je eigen beautysalon runnen? Wij gingen langs bij Dirkje van de Wimperfabriek.

Dirkje begon zes jaar geleden met wimperbehandelingen zoals wimperlifting en extensions. Langzamerhand is haar bedrijf gegroeid en inmiddels kan je voor veel meer behandelingen bij de Wimperfabriek terecht. “Wij waren de eerste salon in Amersfoort met BIAB-nagellak, een trendy nagellak voor stevige en naturel nagels”, vertelt Dirkje. Daarnaast kan je bij de Wimperfabriek terecht voor je wenkbrauwen, waxen en permanente make-up.

Contact met klanten

Dirkje is dan wel de eigenaar van de salon, zelf doet ze ook nog wekelijks behandelingen in de salon. “De behandelingen zijn erg leuk om te doen”, vertelt Dirkje. “Met name het contact met klanten en de diversiteit aan gesprekken die je op een dag voert is bijzonder”. “Tijdens een wenkbrauw- of wimperbehandeling liggen klanten met hun ogen dicht en dan heb je toch ander soort gesprekken”.

Eigen productenlijn

Na zes jaar ervaring is Dirkje specialist op het gebied van wimperbehandelingen en daarom heeft de Wimperfabriek inmiddels ook haar eigen productenlijn. “Het perfecte product voor wimperextensions bestond nog niet en daarom zijn we zelf aan de slag gegaan”, vertelt Dirkje. “Samen met het team hebben we alle samples uitvoering getest en daar is onze eigen lijn uitgekomen”.

Wimperfabriek Academie

Na roerige corona jaren is het dit jaar tijd voor nieuwe ambities en plannen. Binnenkort kan je bij de Wimperfabriek Academie lessen afnemen, bijvoorbeeld een cursus BIAB-nagellak. “Er is veel vraag naar goede lessen en begeleiding voor jonge ondernemers die ook BIAB-behandelingen willen uitvoeren”, vertelt Dirkje. “De cursisten krijgen een jaar lang begeleiding en krijgen op deze manier een steuntje in de rug”.

In de toekomst heeft Dirkje nog veel meer plannen. “Amersfoort blijft altijd de hoofdlocatie van de Wimperfabriek, want dit is de stad waar ik woon en waar ik ben begonnen”, vertelt Dirkje. Toch droomt ze ook van een tweede locatie. “Bijvoorbeeld in Het Gooi, waar veel klanten wonen”. Voorlopig ligt de focus op de behandelingen, de productenlijn en de academie. “Maar wie weet wat de toekomst brengt”.

Afspraak maken?

Wil jij ook een afspraak maken bij de Wimperfabriek? Dat kan via het online boekingssysteem.

